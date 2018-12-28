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Пятница, 28.12.2018
Смешных животных попавших в неловкие ситуации
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Смешных животных попавших в неловкие ситуации

Жизнь сложная штука, но она была бы гораздо сложнее, если бы в ней не было домашних животных. Сколько раз наши пушистые дурики смешили нас до слёз свои глупым поведением. Сегодня мы хотим представить вам 25 смешных животных, застрявших в самых неожиданных местах и попавших в неловкие ситуации.
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Животные, Улыбка, Смех, Настроение, Подборка, Юмор, Курьез, Прикол, Неловкие ситуации.
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