Смешных животных попавших в неловкие ситуации Жизнь сложная штука, но она была бы гораздо сложнее, если бы в ней не было домашних животных. Сколько раз наши пушистые дурики смешили нас до слёз свои глупым поведением. Сегодня мы хотим представить вам 25 смешных животных, застрявших в самых неожиданных местах и попавших в неловкие ситуации.