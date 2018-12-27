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Четверг, 27.12.2018
Милые животные, которые так очаровательно едят, что это заставит вас улыбнуться
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Милые животные, которые так очаровательно едят, что это заставит вас улыбнуться

Милее славных пушистых зверьков могут быть только жующие зверьки, одного взгляда на которых достаточно, чтобы расплыться в улыбке. Весь секрет их мимишности заключается в том, что процесс принятия пищи у животных выглядит абсолютно непосредственно и бесконечно очаровательно! Только взгляните на этого котёнка, измазавшего всю мордочку в молоке или на старательного хомячка, изо всех сил пытающегося засунуть макаронину себе в рот и на душе сразу станет светлее.
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Еда, Животные, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Прикол.
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