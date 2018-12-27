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Несколько забавных фактов того, что ваша кошка любит вас

Смотрите фото (11)
Несколько забавных фактов того, что ваша кошка любит вас
22:28 Сегодня Телеграф nastroenie.plus Фото: nastroenie.plus

Эта подборка фактов поможет понять, насколько сильно ваш пушистый любимец привязан к вам.

Своенравные кошки нравятся многим именно из-за своей независимости: тяжело завоевать любовь этих пушистых хулиганов. Вот несколько точных признаков того, что котейка в вас души не чает.

Дружеский кусь

Если кот покусывает вас нежно, будто щекочет, знайте: это его заявление о симпатии к вам! Конечно, если животное кусает вас агрессивно и больно — это уже совсем другой разговор.

 

Сон на вашей одежде

Готовясь ко сну, кошки выбирают максимально надежное для этого место: а то вдруг подкрадется враг! Запах вашей одежды напоминает питомцу о вас и вызывает то самое чувство безопасности. Потому он так сладко спит именно на ней.

 

Пузико вверх

Любая кошка, будь то дикая или домашняя, ложится на спину только рядом с теми, кому точно доверяет. Доверие для кошек — все равно, что любовь, поэтому цените это проявление кошачьей симпатии.

 

Вылизывание волос и ушей

Такое действие со стороны котейки обозначает, что любит он вас так, что сильнее уже некуда. Этой чести удостаиваются только самые близкие для кота создания!

 

Лучшая кровать

Кошка выбрала ваши колени, руки или даже голову в качестве места для сна — возрадуйтесь! Как вы уже поняли, доверие — основа хороших отношений с этими животными, и если кошка решила отдохнуть рядом с вами или даже на вас, вы вызываете у нее только самые лучшие чувства.

 

Умиротворенный взгляд

Представители семейства кошачьих никогда не позволяют кому-либо долго и пристально смотреть им в глаза — это считается проявлением угрозы. Однако, если вы "свой" , кошка не только разрешит вам любоваться ею, но и сама будет смотреть вам в глаза, медленно моргая.

 

Всегда рядом

Многим кошатникам известно, что некоторые кошки постоянно путаются под ногами и буквально следуют за ними по пятам. Просто питомец стремится быть рядом с тем, кого любит, а не подстроить ваше спотыкание об его пушистые лапки.

 

Кто сказал "мяу"?

Котам не нужно издавать звуки, чтобы общаться между собой, поэтому мяукают они только ради вас и для вас.

 

Ожидание у двери

Вопреки распространенному мнению, кошки способны скучать и грустить без своих любимых хозяев.Приходя с работы, всегда радостно видеть своего котейку, бегущего к вам на встречу. И ему тоже очень приятно видеть вас!

 

Мурлыка

Заветное "мур" мечтает услышать каждый любитель кошек, ведь это самый явный признак того, что вы и ваш питомец — лучшие друзья!

Коты - самые нежные питомцы! Как же можно их не любить.

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