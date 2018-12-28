Смех сквозь слезы: неудачный день в картинках Если ваш сегодняшний день прошёл не так, как вы рассчитывали, не расстраивайтесь! Бывает и похуже, и эта коллекция фотографий познакомит вас с ситуациями, которые произошли в жизни других людей. Распылившийся в салоне автомобиля баллончик с краской, рухнувший кухонный настенный шкаф с полками, раскалённый утюг на ноутбуке, запутавшиеся провода наушников, сломавшийся нож для пиццы и, конечно же, классика — оторвавшаяся на морозе дверная ручка автомобиля. Никто из нас не хотел бы быть на месте авторов или героев этих фотографий!