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Пятница, 28.12.2018
Смех сквозь слезы: неудачный день в картинках
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Смех сквозь слезы: неудачный день в картинках

Если ваш сегодняшний день прошёл не так, как вы рассчитывали, не расстраивайтесь! Бывает и похуже, и эта коллекция фотографий познакомит вас с ситуациями, которые произошли в жизни других людей. Распылившийся в салоне автомобиля баллончик с краской, рухнувший кухонный настенный шкаф с полками, раскалённый утюг на ноутбуке, запутавшиеся провода наушников, сломавшийся нож для пиццы и, конечно же, классика — оторвавшаяся на морозе дверная ручка автомобиля. Никто из нас не хотел бы быть на месте авторов или героев этих фотографий!
Фото: pixabay.com
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