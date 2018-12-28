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Пятница, 28.12.2018
Собаки, которые делают странные вещи и это очень смешно
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Собаки, которые делают странные вещи и это очень смешно

Совсем недавно мы делились с вами фотографиями странных котов, которые отказываются вести себя как нормальные животные, однако выяснилось, что собаки не далеко от них ушли. Если кошки зачастую прыгают на задних лапах и вызывают сатану своим мяуканьем, то собаки творят совсем невообразимые вещи. Они бесцеремонно запрыгивают в ванну, когда вы в ней купаетесь, засовывают в рот свои лапы и вытворяют другие странные вещи, которые совсем никак не объяснить логически.
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