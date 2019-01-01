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Забавные любопытные животные, попавшие в объектив фотокамеры
В этой подборке вы увидите животных (точнее, их мордочки крупным планом), которые так и норовят залезть в камеру.
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