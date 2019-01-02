Смешные демотиваторы, которые не дадут уснуть Коллекция демотиваторов, которая вызовет улыбку и поднимет настроение! В этом выпуске: про работу под прикрытием, про сдачу сессии, про заправку, про вкус шоколада, про освещение забора, про встречу Нового года и многое другое! Всем замечательного дня и счастливого Нового года!