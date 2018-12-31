Забавные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом

Котик – тоже живое существо, а с любым соседом нужно учиться жить вместе и идти на компромиссы. Вот 22 картинки о том, с чем может столкнуться любой владелец кота.
Коты плохо переносят навязанный выбор. Для них комфортнее выбрать миску самостоятельно.
Если кот хочет так пить — он будет это делать, а хозяину останется безропотно протирать пол на кухне.
Питомец в доме попробует на зуб все, что сможет.
Все, что не может быть съедено, будет помечено.
А некоторые вещи человек покупает лишь для того, чтобы они были уничтожены в стенах кошачьей обители.
А когда хозяин обнаружит катастрофу — кот будет невозмутим, ведь он сделал полезное: поточил коготочки.
Иногда кот будет провоцировать у владельца небольшой сердечный приступ. Например, разместившись на газовой плите.
Визит к ветеринару — отдельный квест, за прохождение которого хозяину любого кота дают +100 очков к карме.
Все то, что не может быть помечено и уничтожено, придется созерцать. Этот кот любит елки, но терпеть не может пакеты.
Когда же у них нет повода для соперничества, можно просто сделать дружеский кусь.
Все поверхности в доме принадлежат коту: горизонтальные, вертикальные.
Емкости разных типов и форм: коробки, пакеты, вазы, раковины.
И все места, куда он может допрыгнуть. Поэтому вместо расслабляющей ванны можно резко принять бодрящую.
Пушистое счастье не упустит возможности настигнуть хозяина в любой комнате. До встречи с коготочками осталось 3, 2, 1…
Семейное фото с котами может превратиться в кадр из фильма о привидениях.
Питомец будет покорять новые вершины, какими бы гибкими, неустойчивыми и неудобными они ни были.
Кот — свободолюбивое животное. Если он просит выпустить его погулять в дождь, это надо сделать. Хотя придет он голодным, грязным и недовольным.
И люди охотно это доминирование признают: даже в общественном транспорте кота никто не потревожит.
Коты постоянно вторгаются в личное пространство человека, порой не давая даже вздохнуть.
А посмотреть сериальчик после работы — тем более.
И между картофельным пюре и мирным сном котика в обнимку с картофелиной вы все-таки выберете второе.
И вас даже не будет доводить до исступления желание питомца погреть лапки в чашке кофе.
Наверное, каждый хозяин такого пушистика хотя бы на одном фото узнает своего питомца.