Календарь на 2019 год с альпаком, который наслаждается жизнью

Фотограф Даниэль Гебхарт де Кеккек (Daniel Gebhart de Koekkoek) создал необычный календарь на 2019 год. В календаре под названием "Лучшая жизнь с альпака" ("Better Living With Alpacas") эти одомашненные животные наслаждаются жизнью в роскошных интерьерах.