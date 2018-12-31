Смех да и только: когда лень украшать дом к новогодним праздникам

Новогодние украшения бывают очень разными. Кто-то тратит огромное количество времени, чтобы украсить свое жилище в преддверии новогодних праздников, а кому-то очень лень этим заниматься. Давайте посмотрим на ленивых людей, у которых просто нет времени заниматься украшениями.