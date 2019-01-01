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Минута юмора: забавные объявления, странные надписи и креативная реклама
В нашей стране множество гениальных маркетологов, которые точно знают, как можно обратить внимание потенциальных клиентов на ту или иную рекламу или объявление. Предлагаем вам посмотреть на свежую порцию забавных объявлений, странных надписей и креативной рекламы с просторов нашей бескрайней.
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