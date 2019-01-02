Скачать
Среда, 02.01.2019
Огромнейший кот по имени Лотос покоряет сердца людей
1 / 23

Огромнейший кот по имени Лотос покоряет сердца людей

Взрослый мейн-кун может вырасти до 120 сантиметров от носа до хвоста. Помимо впечатляющих размеров эта порода может похвастаться чрезвычайно харизматичной мордахой, в которой даже можно углядеть нечто человеческое. Неудивительно, что мейн-куны пользуются огромной популярностью — взгляните хотя бы на этого котяру по имени Лотус, который своим пушистым хвостищем уже набрал 90 тысяч подписчиков в Инстаграме.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Семья, Кот, Коты, Кошка, Кошки, Мейн-кун.
10:40 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь