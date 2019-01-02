Огромнейший кот по имени Лотос покоряет сердца людей Взрослый мейн-кун может вырасти до 120 сантиметров от носа до хвоста. Помимо впечатляющих размеров эта порода может похвастаться чрезвычайно харизматичной мордахой, в которой даже можно углядеть нечто человеческое. Неудивительно, что мейн-куны пользуются огромной популярностью — взгляните хотя бы на этого котяру по имени Лотус, который своим пушистым хвостищем уже набрал 90 тысяч подписчиков в Инстаграме.