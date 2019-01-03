Чудные животные, в которых каждый хозяин узнает своего питомца

Из всех представителей животного мира кошки больше всего вызывают наше недоумение своей непостижимой логикой. Наверное, потому что они живут бок о бок с нами… или потому, что она вообще не поддаётся никакой логике! Собаки тоже не отстают.