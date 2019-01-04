Как тут не улыбнуться: забавные детские шалости

Маленькие детки – это счастье в доме, и наблюдать за тем, как они растут – одно удовольствие. Но иногда малолетние чада доводят своих родителей до инфаркта, стоит только на какое-то мгновение отвлечься и дом будет перевернут вверх тормашками. Давайте же посмотрим на результат детских шалостей, от которых их родители едва не получили разрыв сердца!