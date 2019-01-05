Не сдерживайте смех: забавные снимки, которые успели сделать вовремя Бывает, что охотясь за своим лучшим кадром, фотографы высиживают в засаде по несколько часов, а случается, что даже фотографу любителю достаточно случайного нажатия кнопки на фотоаппарате, чтобы получить по-настоящему эксклюзивный кадр.