Смешные и забавные снеговики, которые поднимут вам настроение

И эти снимки являются ярким тому доказательством, что людская фантазия без границ. Если в вашем городе уже выпал снег и самое время лепить снеговика, то взгляните на эти прикольные фотографии, которые, возможно, вдохновят вас на создание какого-нибудь необычного снежного шедевра!