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Крупные собаки, которые хотят ласки и любви
Каждый любимец хочет на ручки, обнимашек и просто любви и заботы. С любыми животными это смотрится мило, но представьте только, что ваша собака размером с... с вас!
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