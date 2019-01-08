Смешные любимцы, которые удивят абсолютно всех Вспомните, сколько раз вам приходилось умиляться, наблюдая схожесть между животными и людьми. Все это кажется супер милым, пока не начнешь задумывать, не может ли тут быть намеков на реинкарнацию людей в животных…