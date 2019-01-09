Ожидание VS реальность: более 20 примеров неоправданных ожиданий К сожалению, далеко не всегда в этой жизни наши ожидания могут соответствовать реальности, а этот пост лишь является тому доказательством. Различные кулинарные фейлы, товары из интернета, которые не соответствуют описанию, странные принты на одежде.