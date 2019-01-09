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Ожидание VS реальность: более 20 примеров неоправданных ожиданий
К сожалению, далеко не всегда в этой жизни наши ожидания могут соответствовать реальности, а этот пост лишь является тому доказательством. Различные кулинарные фейлы, товары из интернета, которые не соответствуют описанию, странные принты на одежде.
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