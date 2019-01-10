Милые кошки, которые синхронны во всем до невозможности

Эти кошки по кличке Калли и Хлоя являются сестрами, и они были неразлучными с самого момента своего рождения. Животные проводят друг с другом все свое время, а потому принимают одинаковые позы и в точности копируют движения друг друга, делая все в унисон.