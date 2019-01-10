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Минута юмора: подборка забавных и смешных фото с Walmart
Эти магазины — поистине, кладезь причуд и трэша, присущих высшему разумному существу на нашей планете, гомо сапиенсу! Чтобы побывать на фрик-шоу, вовсе не нужно покупать билеты и куда-то ехать — достаточно зайти в магазин Walmart и приготовиться лицезреть всё разнообразие безвкусицы, абсурдности и трэша.
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