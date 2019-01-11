Минутка смеха: парни пародируют типичные снимки девушек в Instagram Все мы прекрасно знаем, что девушки обожают фотографироваться и выкладывать свои фото в соцсети. Вездесущий Instagram не перестает задавать тренды — а фотографии «инстаграмщиц» становятся все более типичными и не отличимыми друг от друга. Приятного просмотра!