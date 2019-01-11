Мега позитив: смешные картинки про долгие праздничные выходные Наверное, нет такого человека, который бы не любил выходные. Более того, все кто тяжело работает всю неделю, с нетерпением ждет выходных еще с прошлых выходных.Хоть праздники и выходные дни уже завершились, в сети продолжают появляться мемы и картинки на эту тему. Предлагаем вам посмотреть на подборку праздничного юмора на эту тему в продолжении поста.