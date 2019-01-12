Невозможно не засмеяться: знаменитости и их двойники в мире животных

Этим животным выпала честь быть похожими на одних из самых знаменитых людей планеты! И пока они об этом даже не догадываются, предлагаем вам взглянуть на двойников знаменитостей из мира животных! Они очень напоминают известных актёров, политиков или музыкантов будь то внешний вид, выражение мордочки или особенности своей породы. Взгляните на них и убедитесь в этом сами! И на самом деле это серьёзная проблема безопасности, ведь каждое из этих животных может разблокировать их айфоны с помощью Face ID!