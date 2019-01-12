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Смешные снимки, сделанные за секунду до катастрофы
И вот эта секунда проходит, и всё меняется: летят брызги во все стороны, накрывает волной, мы падаем или попадаем в какую-нибудь другую интересную ситуацию.Подборка фотографий того, что произойдет в следующий момент. Поймать такие шикарные моменты можно совсем редко, и сделать это не так и просто. Поэтому, наслаждаемся забавными кадрами!
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