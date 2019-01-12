|
|
Забавные объявления, странные надписи и креативная реклама
В нашей стране множество гениальных маркетологов, которые точно знают, как можно обратить внимание потенциальных клиентов на ту или иную рекламу или объявление. Предлагаем вам посмотреть на свежую порцию забавных объявлений, странных надписей и креативной рекламы с просторов нашей бескрайней.
Бордовый маникюр 2019: модные идеи красивого дизайна ногтей (Фото)
Угарные учительские перлы, заставляющие скучать по школьным денькам
Назван самый населенный остров в мире - Мгинго (Фото)
Смешные снимки, на которых столько боли, что аж хочется закрыть глаза
Самой престижной награды удостоился маленький домик в Англии (Фото)
Оригинальные идеи для забавной детской фотосессии (Фото)
Безумно смешные демотиваторы для любителей похохотать
Уникальный Mercedes-Benz SL 500, простоявший в гараже 20 лет (Фото)
Продукты-афродизиаки, которые пользовались популярностью раньше
Смешные, прикольные и милые собаки, которые ныряют за мячиком
Потливость во сне: чем это грозит и где кроются причины
Художник превращает скучные здания Европы в настоящие шедевры (Фото)
Невозможно не засмеяться: знаменитости и их двойники в мире животных
Праздник продолжается: шикарные девушки в новогодних костюмах (Фото)
Смешные снимки, сделанные за секунду до катастрофы
Полезные и доступные продукты, которые очистят организм
Посмейтесь от души: забавная подборка из веселых картинок
Святки 2019: обряды, заговоры и гадания для девушек
Ужас перфекциониста: эти вещи явно лежать не на своем месте
И смех, и слезы: детские игрушки, которые способны сломать психику ребенка
Сказочная Новая Зеландия в объективе умелого фотографа (Фото)
Просто умора: смешные картинки с комментариями
Курьезные кадры о всех повседневных моментах жизни
Интересные короткие книги для ленивых читателей (Фото)
Море улыбок: смешные сообщения от мастеров пикапа и богов романтики