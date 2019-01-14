Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Странности часть характера: пользователи Twitter поделились своими необычными привычками
1 / 23

Странности часть характера: пользователи Twitter поделились своими необычными привычками

9 тысяч человек ответили на опрос о том, какие странные и необычные привычки они имеют. Может быть, у вас совсем нет таких странностей в жизни. Но точно можем отметить, что большинство людей запирают двери и дверцы шкафов для того, чтобы монстры не могли попасть в комнату. Или многие рассказали о том, что задерживают дыхание, когда смотрят фильм, где главному герою приходится долго не дышать.
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Люди, Смех, Привычки, Юмор, Курьез, Приколы, Twitter, Страности.
12:26 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь