Странности часть характера: пользователи Twitter поделились своими необычными привычками

9 тысяч человек ответили на опрос о том, какие странные и необычные привычки они имеют. Может быть, у вас совсем нет таких странностей в жизни. Но точно можем отметить, что большинство людей запирают двери и дверцы шкафов для того, чтобы монстры не могли попасть в комнату. Или многие рассказали о том, что задерживают дыхание, когда смотрят фильм, где главному герою приходится долго не дышать.