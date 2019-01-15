Забавная схожесть: персонажи с экрана преследуют вас везде

Передойдолия - это волшебная способность видеть что-то знакомое в обычных вещах. Очень часто пользователи сети делятся тем, что они увидели, предлагаем лучшие коллажи, в которых 100% сходство персонажей и предметов.