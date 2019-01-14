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Кошки, которые вызывают только одну эмоцию – злость
Иногда, кажется, что кошки точно знают, что делают, и они получают своеобразное удовольствие, видя то, как вы кричите, сожалея о том, что они сделали. Они холодные, расчетливые задницы, и они не стесняются этого.
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