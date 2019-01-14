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Когда молчат слова: веселая инфографика, от которой вы будете смеяться до слез
Все о нас можно выразить в цифрах, схемах и образах. Зачастую такие штуки необходимы специалистам в области статистики, но только не сейчас. Эти картинки призваны не только развеселить, но и заставить посмотреть на мир позитивно.
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