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Среда, 16.01.2019
Невозможно не смеяться: веселые парни сделали пародию на девушек из Инстаграма
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Невозможно не смеяться: веселые парни сделали пародию на девушек из Инстаграма

Все мы прекрасно знаем, что девушки обожают фотографироваться и выкладывать свои фото в соцсети. Вездесущий Instagram не перестает задавать тренды — а фотографии «инстаграмщиц» становятся все более типичными и не отличимыми друг от друга. Американские друзья Стиви и Даг решили посмеяться над самыми типичными фото девушек — идея возникла у них спонтанно во время совместной поездки. Так парни видят инстаграмщиц!
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Instagram, Смех, Курьез, Приколы, Пародия на девушек из Инстаграма.
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