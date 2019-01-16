Юморные строительные и дизайнерские неудачи А вот и очередная порция архитектурных ошибок, строительных недоработок, дизайнерских ляпов и прочих маразмов, которые в последнее время можно наблюдать практически повсеместно, причём, даже вне зависимости от места на карте мира. Канадский флаг на вывеске японского ресторана; статуя акробата, зачем-то закреплённая весьма неоднозначно; лестницы, ведущие в никуда; дизайнерская "намотанная" батарея; труба, вкопанная прямо посреди тротуара... В наших городах и весях уже давно перестало быть скучно и однообразно: постоянно приходится исправлять чей-то непрофессионализм и безалаберность.