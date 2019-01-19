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Суббота, 19.01.2019
Кот, вид снизу: забавные фотографии котов на стеклянных поверхностях
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Кот, вид снизу: забавные фотографии котов на стеклянных поверхностях

Вряд ли кто может поспорить, что коты еще те вредины. Недаром же говорят, что собака - друг человека, а человек - раб кошки. Пока пёсели охраняют хозяина и приносят ему тапочки, котейки будто пытаются всеми силами показать, что именно они хозяева дома. Но мы любим этих дерзких пушистиков за то, то они порой такие милые и забавные. Оцените особенную подборку, а фото в ней знакомы каждому кошатнику, у которого дома имеется стеклянный стол.
Фото: pixabay.com
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Кот, Животные, Улыбка, Коты, Смех, Кошка, Кошки, Позитив, Радость, Веселье, Прикол, Любимцы.
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