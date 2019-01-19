Кот, вид снизу: забавные фотографии котов на стеклянных поверхностях Вряд ли кто может поспорить, что коты еще те вредины. Недаром же говорят, что собака - друг человека, а человек - раб кошки. Пока пёсели охраняют хозяина и приносят ему тапочки, котейки будто пытаются всеми силами показать, что именно они хозяева дома. Но мы любим этих дерзких пушистиков за то, то они порой такие милые и забавные. Оцените особенную подборку, а фото в ней знакомы каждому кошатнику, у которого дома имеется стеклянный стол.