20 фото идеального порядка для глаз сисадмина Сисадмины отвечают за бесперебойную работу компьютеров в сети, поэтому порой могут находиться в серверных помещениях целыми днями. Предлагаем вам посмотреть на подборку фотографий, показывающих проделанную работу сисадминами, которые действительно любят свою работу. Когда видишь такое, начинаешь понимать, что такое перфекционизм в действии.