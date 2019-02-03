Казусы от горе строителей Очень странно, но именно при строительстве допускаются самые обидные ошибки. Когда за строительные и ремонтные работы берутся недостаточно квалифицированные работники, ожидать можно всего, чего угодно. И, естественно, их нельзя исправить, от СОВСЕМ! Поэтому так и приходится жить с тем, что имеется.