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Понедельник, 04.02.2019
Казусы от горе строителей
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Казусы от горе строителей

Очень странно, но именно при строительстве допускаются самые обидные ошибки. Когда за строительные и ремонтные работы берутся недостаточно квалифицированные работники, ожидать можно всего, чего угодно. И, естественно, их нельзя исправить, от СОВСЕМ! Поэтому так и приходится жить с тем, что имеется.
Фото: wuzzup.ru
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Смех, Юмор, Позитив, Казусы, Веселье, Курьезы, Приколы, Горе-строители.
21:12 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф
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