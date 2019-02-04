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Вторник, 05.02.2019
Очень удобные позы для сна: Коты, которые заснут при любых условиях
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Очень удобные позы для сна: Коты, которые заснут при любых условиях

Эти создания удивляют своей изобретательностью. Мало того, что они дремлют 20 часов из 24, так еще и в абсолютно нереальных позах. А главное — им удобно, реально удобно. Они способны криво спать часами и плевать им на наше мнение о комфорте. Мы собрали для вас 35 доказательств того, что сну котов законы не писаны. Уверены, вы не сможете просмотреть это без улыбки.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
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23:35 Пн, 4 Февраль 2019 Телеграф
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