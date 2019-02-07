Будни пассажиров и работников железных дорог Развлекательный обзор, в котором были собраны редки и удивительные снимки на тему железной дорогих, тех людей, что должны пользоваться этим видом транспорта в силу жизненных обстоятельств и конечно же тех, кто заставляет все это функционировать.