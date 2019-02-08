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Пятница, 08.02.2019
Забавные доказательства того, что каждый человек мастер на все руки
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Забавные доказательства того, что каждый человек мастер на все руки

Есть такой тип людей, которые считают себя настоящими мастерами на все руки, поэтому они всегда пытаются чинить или делать различные вещи своими руками. К сожалению, далеко не всегда результаты их трудов можно назвать достойными похвалы. Почему? Смотрим далее, и вам сразу станет все ясно.
Фото: pixabay.com
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