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Один за всех: если бы Мистер Бин был единственным актером в мире
Сетевой юмор неоднократно давал повод подняться нашему настроению, предлагая самые невероятные мемы и фотожабы. Периодически героями фотожаб становятся как знаменитости и известные актёры, так и обычные люди, а также животные. В этот раз в центре внимания фотошоп-юмористов оказался известный британский актёр Роуэн Аткинсон, наиболее известный своей ролью комического персонажа Мистера Бина. Играя смешного и нелепого чудака с задатками мелкого пакостника, актёр снискал мировую славу, а его персонаж стал широко узнаваемым, нередко становясь объектом фотошоп-батлов. На этот раз Интернет-пользователи решили представить, каким бы стал мировой кинематограф, если бы Мистер Бин был единственным актёром на планете.
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