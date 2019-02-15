Пятиминутка смеха: курьезные снимки, которые сделали в самый нужный момент Настоящее везение фотографа и настоящая неудача героев фото ждут вас. Все фотографии из этой подборки были сделаны в самый подходящий момент, поэтому смотреть на них всегда интересно.