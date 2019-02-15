Скачать
Пятница, 15.02.2019
Пятиминутка смеха: курьезные снимки, которые сделали в самый нужный момент
1 / 29

Пятиминутка смеха: курьезные снимки, которые сделали в самый нужный момент

Настоящее везение фотографа и настоящая неудача героев фото ждут вас. Все фотографии из этой подборки были сделаны в самый подходящий момент, поэтому смотреть на них всегда интересно.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Подходящий момент, Прикол, За секунду до.
11:43 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь