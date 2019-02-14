Гениальные и не очень надписи на авто

Подборка смешных и идиотских надписей на авто из России. А вообще, я считаю, что подобные надписи на автомобилях – это такая же болезнь, как и футболки (майки, трусы) с "типа крутыми" надписями. Но в целом смотрится забавно.