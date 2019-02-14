Смех спасет мир: эти смешные котики непременно поднимут настроение каждому Смех — то, без чего наша жизнь стала бы тусклой и неинтересной. А еще поговаривают, что улыбка продлевает жизнь лучше йоги и здорового питания. Верить в это или нет — решать вам. Мы собрали для вас самые смешные фотографии с животными, глядя на которые вы не сможете сдержать улыбку. А настроения хватит на весь день и даже больше. Только взгляните не этих милашек и дайте себе посмеяться от души.