Веселая уличная мода шанхайских жителей

От прекрасных городских пейзажей и фотографий, сделанных на крышах небоскрёбов, предлагаем переместиться на улицы крупнейшего китайского города и познакомиться с забавной уличной модой шанхайских жителей! Как и мы не имеем понятия, что значат их иероглифы и как можно перевести различные надписи на китайском, так и китайцы не придают особого значения англоязычным надписям, которые являются частью дизайна той или иной одежды. От воздушного шарика с рекламой "Durex" и ресницах на оправе очков до городского жителя в футболке с названием популярного сайта "для взрослых" и малыша в джемпере с надписью запрещённого вещества.