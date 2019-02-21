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Пятница, 22.02.2019
Веселая уличная мода шанхайских жителей
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Веселая уличная мода шанхайских жителей

От прекрасных городских пейзажей и фотографий, сделанных на крышах небоскрёбов, предлагаем переместиться на улицы крупнейшего китайского города и познакомиться с забавной уличной модой шанхайских жителей! Как и мы не имеем понятия, что значат их иероглифы и как можно перевести различные надписи на китайском, так и китайцы не придают особого значения англоязычным надписям, которые являются частью дизайна той или иной одежды. От воздушного шарика с рекламой "Durex" и ресницах на оправе очков до городского жителя в футболке с названием популярного сайта "для взрослых" и малыша в джемпере с надписью запрещённого вещества.
Фото: bugaga.ru
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14:48 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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