Веселы комиксы иллюстратора Джона Аткинсона

Блог канадского иллюстратора Джона Аткинсона называется "Неправильные руки", но с руками у этого парня явно все в порядке: его комиксы всегда лаконичны и качественно прорисованы. Но главное, они по-настоящему остроумны и затрагивают темы, близкие каждому человеку, живущему в эпоху интернета и социальных сетей.