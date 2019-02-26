Розыгрыши братьев и сестер, которые можно назвать "шедевром"

Это и родственник, и друг, и сообщник по разным шалостям, а иногда — даже пример для подражания. Но в отношениях братьев и сестер не всегда все радужно, и эта подборка — тому свидетельство. Ужасных вещей и жестоких розыгрышей, которые братья или сестры творят друг с другом, бессчетное количество, но мы выбрали наиболее возмутительные. Наверняка, если у вас есть брат или сестра, в некоторых ситуациях вы узнаете себя.