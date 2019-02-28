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Четверг, 28.02.2019
Забавные животные, которые боятся идти к ветеринару
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Забавные животные, которые боятся идти к ветеринару

Животные бояться ходить к ветеринарам, и иногда нам кажется, что в этом нет никакого смысла. В таких ситуациях стоит вспоминать наши человеческие походы к дантисту. Кто бы не хотел уткнуться лицом в угол и сделать вид, что он где-нибудь в другом месте? В этом люди с домашними животными очень похожи, с одной лишь разницей, что у наших питомцев это выглядит гораздо забавнее.
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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