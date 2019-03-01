Не хочу к врачу 2: собаки и трудный поход к ветеринару

В принципе, собаки ничем не отличаются от кошек, когда дело касается поездки в ветеринарную клинику. Владельцы домашних животных, в отличие от них самих, понимают всю серьёзность и необходимость подобных поездок, поэтому стараются хоть как-нибудь успокоить своих питомцев и поддержать.