Когда у отца больше подписчиков, чем у дочери

48-летний мужчина по имени Крис Мартин нашел самый оригинальный способ воспитания. Отец, у которого трое детей, начал делать пародии на фото свой дочери Кэсси. Получившиеся снимки он выкладывает на личной странице в Instagram. В результате Крис стал популярным, я на его профиль подписались уже более 60 тысяч интернет-пользователей. А это практически вдвое превышает число подписчиков Кэсси.