Невероятно огромные и очень веселые ньюфаундленды Представители этой породы являются 5-ми по величине собаками среди крупных пород, их рост в среднем составляет 70 см, а вес 60 и более кг. А теперь посмотрите насколько позитивные эти здоровяки!