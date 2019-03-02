Улыбнитесь, вас снимают: животные, которых застукали за поеданием вкусняшек

Наблюдать за животными с фотокамерой всегда увлекательно. Море позитива вам подарят кадры с прогулок, купания и даже сна питомца. Но еще больше вы расплыветесь в улыбке, когда увидите нашу подборку фотографий, на которых четверолапых, пернатых, грызунов и даже водоплавающих "застукали" за поеданием вкусняшек!